İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin yakılmasına sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir." ifadelerini kullandı.
İsveç'te skandal bir eyleme daha imza atıldı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketi yakıldı.
Provokasyona Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olaya sert tepki gösterildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün (29 Eylül) Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz.
İsveç'in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir."
Son Dakika › Güncel › İsveç'te polis koruması eşliğinde Erdoğan'ın maketinin yakılmasına Dışişleri'nden sert tepki: Aşağılık eyleme izin verilmesini kınıyoruz - Son Dakika