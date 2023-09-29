İsveç\'te polis koruması eşliğinde Erdoğan\'ın maketinin yakılmasına Dışişleri\'nden sert tepki: Aşağılık eyleme izin verilmesini kınıyoruz

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin yakılmasına sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAKETİ YAKILDI

İsveç'te skandal bir eyleme daha imza atıldı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketi yakıldı.

"AŞAĞILIK EYLEM"

Provokasyona Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olaya sert tepki gösterildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün (29 Eylül) Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz.

"TAHKİR EDİCİ BU EYLEMLERİN ÖNLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

İsveç'in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir."