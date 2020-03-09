Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Abdullah Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Abdullah Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan'da bugün meydana gelen ve Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Sudan'da geçiş döneminin huzur ve istikrar içinde sürdürülmesi önem taşımaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Sudan'la dayanışma içinde bu süreci desteklemeye devam edecektir" denildi.


Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı Kuruluş işlemleri tamamlanan Ali Babacan'ın partisinden ilk açıklama geldi Bakan Albayrak vergi affı geleceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu: Vergi affı yok, aflar dönemi bitti

Son Dakika Haberleri
03:36 Roma'da halk süpermarketlere akın etti
03:24 Tunus, Kovid-19 nedeniyle İtalya'yla vapur seferlerini durdurdu
03:02 GÜNDEM ÖZETİNE
02:52 Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız Bakan Montchalin ile görüştü
02:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:41:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]