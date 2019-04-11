Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "(Sudan'daki) Sürecin Anayasal Demokrasi ve Halkın Beklentilerini Karşılayacak...

Dışişleri Bakanlığı: "(Sudan'daki) Sürecin Anayasal Demokrasi ve Halkın Beklentilerini Karşılayacak...

39 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "(Sudan'daki) Sürecin anayasal demokrasi ve halkın beklentilerini karşılayacak barışçı şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "( Sudan'daki) Sürecin anayasal demokrasi ve halkın beklentilerini karşılayacak barışçı şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:08 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Sudan, Güncel
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