Dışişleri Bakanlığı: "(Sudan'daki) Sürecin Anayasal Demokrasi ve Halkın Beklentilerini Karşılayacak...
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Dışişleri Bakanlığı: "(Sudan'daki) Sürecin anayasal demokrasi ve halkın beklentilerini karşılayacak barışçı şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:08 Kaynak: AA
: "( Sudan
'daki) Sürecin anayasal demokrasi ve halkın beklentilerini karşılayacak barışçı şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz"
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