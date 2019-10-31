Dışişleri Bakanlığı: "Suriye'de bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın uğradığı...
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Dışişleri Bakanlığı: "Suriye'de bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın uğradığı hayalkırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır" Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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