Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Suriye'de bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın uğradığı...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Suriye'de bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın uğradığı...

Dışişleri Bakanlığı: "Suriye'de bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın uğradığı...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Suriye'de bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın uğradığı hayalkırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: " Suriye'de bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın uğradığı hayalkırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır"

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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