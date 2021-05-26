Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi tarafından düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmıyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejimi tarafından düzenlenen seçimlerin halkın hür iradesini yansıtmadığını ve gayrimeşru olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejimi tarafından bugün yapılan seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen söz konusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Rejimin, sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesinin ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesinin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi.