Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır

26.05.2021 17:52

Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejimi tarafından bugün gerçekleştirilen seçimler hakkında bir açıklama yayınlayarak, seçimleri gayrimeşru olarak nitelendirildi. Dün de Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD ortak bildiriyle Suriye'deki seçimlerin özgür ve adil olmayacağını belirtmişti.

Suriye rejiminin düzenlediği seçimler hakkında açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu seçimleri gayrimeşru olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen söz konusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır."

"TÜRKİYE, SURİYE HALKI İÇİN VERDİĞİ GAYRETİ DEVAM ETTİRECEKTİR"

Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir."

ABD VE 4 AVRUPA ÜLKESİ DE SEÇİMLERİN ADİL OLMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Dün, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile 4 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarının Suriye seçimlerine ilişkin ortak yazılı açıklamasını duyurmuştu. Ortak açıklamada, " Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak. Esed rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının çerçevesi dışında bu seçimleri gerçekleştirme kararını reddediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır - Son Dakika


YORUMLAR (11)
  • Değerli selanik Türk ü: Arkadaşım gelenlerin 13 Türkmen senden daha Turktur 1 1 Yayından Kaldır
  • Malesef: Bizimki meşruda farkli bir seymi var.zam,yolsuzluk,mafya,tarikat ilişkileri ,TC nin kaldırılıp yerine halkı teba olan cagdisi bir devlet ozlemi,tek adamın kendi yandaşları haricinde herkesi ayrıştırması, ..... ne ararsan mevcut değilmi. Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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