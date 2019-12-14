Dışişleri Bakanlığı: Suriyeli göçmenler için 6 milyar euroluk AB fonu yetmeyecek, artırılmalı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Suriyeli mülteciler için Avrupa Birliği'nden (AB) tahsis edilen 6 milyar euroluk fon desteğinin yeterli olmayacağını, bu nedenle fonların artırılması ve daha hızlı aktarılması gerektiğini duyurdu.



Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı cumartesi günü yaptığı açıklamada, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecileri desteklemek için tahsis ettiği 6 milyar eurodan daha fazla yardım yapması ve bu paranın akışını hızlandırması gerektiğini belirtti.