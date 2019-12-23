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Dışişleri Bakanlığı: Suudi mahkemenin Kaşıkçı cinayeti kararı beklentileri karşılamaktan uzak
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından açıklanan kararın beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından açıklanan kararın beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu açıkladı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından açıklanan kararın gerek Türkiye'nin, gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:35
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