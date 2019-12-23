Dışişleri Bakanlığı: Suudi mahkemenin Kaşıkçı cinayeti kararı beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı: Suudi mahkemenin Kaşıkçı cinayeti kararı beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Suudi mahkemenin Kaşıkçı cinayeti kararı beklentileri karşılamaktan uzak

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından açıklanan kararın beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Suudi mahkemenin Kaşıkçı cinayeti kararı beklentileri karşılamaktan uzak, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından açıklanan kararın beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu açıkladı.


Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından açıklanan kararın gerek Türkiye'nin, gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu kaydetti.

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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:35 
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