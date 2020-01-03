Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek tarafl adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek tarafl adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
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