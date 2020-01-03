Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı: 'Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve... - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek tarafl adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek tarafl adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz." - ANKARA
Son Dakika Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım Kemal Kılıçdaroğlu: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da yeni sorunların başlangıcı olabilir Düziçi Belediyesi ilçeye giren araçlardan "ayak bastı" parası alıyor Melih Gökçek'ten rant iddialarına yanıt: Belediyeden FETÖ'ye tek bir arsa temin etmedim