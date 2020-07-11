Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in başkenti Katmandu'nun batısında meydana gelen sel felaketinden dolayı taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in başkenti Katmandu'nun batısında meydana gelen sel felaketinden dolayı taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Nepal'in başkenti Katmandu'nun batısında meydana gelen sel felaketinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, 30'u aşkın kişinin de kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkı ve Hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:52 Kaynak: İHA
Son Dakika 23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 22:56 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:57 Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:58 Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler