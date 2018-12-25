Dışişleri Bakanlığı, Telafer'deki Bombalı Saldırıyı Kınadı
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Telafer'deki bombalı saldırıyı kınadıDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Musul'a bağlı Telafer bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı
, Telafer
'deki bombalı saldırıyı kınadı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Musul
'a bağlı Telafer bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter
hesabından, Irak
'ta Musul'a bağlı Telafer bölgesinde bugün meydana gelen terör saldırısı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Musul vilayetine bağlı Telafer'de bugün (25 Aralık
) meydana gelen bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Telaferli Türkmen soydaşlarımız başta olmak üzere kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye
, Irak'ın terörle mücadelesini ve ülkede kalıcı barış ve istikrarı sağlama yönündeki çabalarını desteklemeyi sürdürecektir."
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:13 Kaynak: DHA
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