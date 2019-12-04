Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Cengiz, AA'nın

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Serdar Cengiz, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" ve "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cengiz, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Cengiz, "Hepsinde bir emek var, hepsi birbirinden değerli. AA'ya çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.