Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Cengiz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Cengiz, AA'nın

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Serdar Cengiz, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" ve "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cengiz, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Cengiz, "Hepsinde bir emek var, hepsi birbirinden değerli. AA'ya çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Serdar Cengiz, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu
Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:20:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]