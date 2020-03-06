Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki bombalı saldırıyı kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki bombalı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki bombalı saldırıyı kınadı

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Tunus'ta bugün ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki bombalı saldırıyı kınadı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Tunus'ta bugün ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunus'ta bugün, ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Tunus ile dayanışmasını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:23 Kaynak: DHA
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