Dışişleri Bakanlığı: "Türk Kamuoyunun Ağır İnsan Hakları İhlalleri Konusundaki Tepkisinin Çin...
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz"
Dışişleri Bakanlığı
: "Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin
makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:09 Kaynak: AA
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