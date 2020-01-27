Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti. - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.
19 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:00 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti. - ANKARA
Son Dakika İntihar eden kadının üzerinden "Canımdan bezdim" notu çıktı Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti Çin, koronavirüs için 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor