Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı , Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir