Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

6 saat önce

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, İran'lı komutan Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü Irak için "zorunlu olmadığı takdirde Irak'a seyahatten kaçınılmalı" uyarısı yaptı. Yapılan açıklama "Irak'ta bulunan vatandaşlarımız da kalabalık yerlerde bulunmamalı" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Bakanlık tarafından Irak'a yönelik seyahat uyarısı yayımlandı. Irak'ta yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimaline işaret edilen uyarıda, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde Irak'a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" ifadesi kullanıldı.

IRAK'TAKİ VATANDAŞLARDAN BAKANLIK UYARILARINI TAKİP ETMELERİ İSTENDİ

Uyarıda, halihazırda Irak'taki Türk vatandaşlarından, bakanlıkça yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları istendi.

İLGİLİ TELEFON NUMARALARI VERİLDİ

Öte yandan vatandaşların, Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve "embassy.baghdad@mfa.gov.tr" e-posta adresinden doğrudan ulaşabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı
Dışişleri Bakanlığı, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:42 Kaynak: AA
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