Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'da korona virüsü görülen... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'da korona virüsü görülen...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'da korona virüsü görülen bölgelere seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'da korona virüsü görülen bölgelere seyahat etmemeleri konusunda uyardı. - ANKARA
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