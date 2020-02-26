Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'da korona virüsü görülen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'da korona virüsü görülen... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'da korona virüsü görülen...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'da korona virüsü görülen bölgelere seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'da korona virüsü görülen..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'da korona virüsü görülen bölgelere seyahat etmemeleri konusunda uyardı. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
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