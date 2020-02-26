Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.
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