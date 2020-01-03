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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur. Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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