Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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