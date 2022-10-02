Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak - Son Dakika

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