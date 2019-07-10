Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs...
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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece, Ada'nın etrafında...

Dışişleri Bakanlığı:
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Dışişleri Bakanlığı: " Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece, Ada'nın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir."
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:46 Kaynak: AA
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