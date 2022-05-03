Büyükelçi Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan Viyana'da Görüştü - Son Dakika
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Büyükelçi Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan Viyana'da Görüştü

03.05.2022 16:12
Büyükelçi Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan Viyana'da Görüştü

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, bugün Viyana’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, özel temsilcilerin iki ülkenin normalleşme sürecini önkoşul olmadan sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarladıklarını bildirdi.

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, bugün Viyana'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, özel temsilcilerin iki ülkenin normalleşme sürecini önkoşul olmadan sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarladıklarını bildirdi.

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, bugün (3 Mayıs) Viyana'da görüştü. Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır.

Özel Temsilciler, süreci önkoşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır."

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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