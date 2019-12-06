Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını, endişeyle karşılamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: " Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını, endişeyle karşılamaktadır."

Türkiye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:40 Kaynak: AA
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