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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını, endişeyle karşılamaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:40 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: " Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını, endişeyle karşılamaktadır."
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