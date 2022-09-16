Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak açıklama yayımlandı Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak açıklama yayımlandı Açıklaması

16.09.2022 01:46
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak açıklama yayımlandı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasındaki Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak yazılı açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasındaki Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak yazılı açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada, söz konusu istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlığında 15 Eylül'de Washington'da gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın da istişarelere katılım sağladığı belirtilen açıklamada, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ortaklık ilişkisinden ve mekanizma çerçevesinde daha önce yapılan görüşmelerden hareketle, NATO müttefiki iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin teyit edildiği, ikili ilişkiler ile stratejik ve küresel meselelere dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, toplantıda Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin temellerini oluşturan ekonomik, güvenlik, kültürel ve sosyal derin bağların gözden geçirildiği vurgulanırken, "Taraflar, uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine ve Türkiye ile ABD arasındaki sarsılmaz savunma ortaklığının daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dair ortak taahhütlerini teyit etmişlerdir. İkili ticari ilişkilerde son dönemde sağlanan büyümeden duyulan memnuniyeti dile getirmişler ve ekonomik iş birliğini her alanda daha da ilerletmek konusundaki kararlılıklarını vurgulamışlardır. Taraflar ayrıca, Türkiye ile ABD'nin küresel kamu sağlığı ile gıda ve enerji güvenliğini desteklemek konusunda ortak iradeye sahip olduklarını belirtmişler, keza, enerji arzı, erişimi, verimliliği ve bağımsızlığını güçlendirmek için de birlikte çalışacaklarının altını çizmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Tarafların bölgede yaşanan siyasi gelişmeleri ele aldığı, transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi üzerinde fikir teatisinde bulunduğu ve terörizmin her türlü biçim ve tezahürüyle mücadelenin gerekliliğini vurguladığı aktarılan açıklamada, "Heyetler, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini yinelemişler, NATO'nun birliği ile aralarındaki eşgüdümün daha da güçlendirilmesi imkanlarını ele almışlardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ABD'nin Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik İstanbul anlaşmasının hayata geçmesi için Türkiye'nin sergilediği arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedilirken, tarafların Ortadoğu ve Afrika dahil dünyanın çeşitli bölgelerinde Türkiye ile ABD arasında olası iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği, Güney Kafkasya'da barışın teşvikinin önemini vurguladıkları bildirildi.

Her iki tarafın da etkin ve samimi görüş alışverişinin devamından duyulan memnuniyeti dile getirdiği ve gelecekte üst düzeyli karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldığına dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye ile ABD, müteakip Stratejik Mekanizma toplantılarında, ilişkilerde sağlanan ilerlemeleri ve yeni işbirliği alanlarını gözden geçireceklerini ifade etmişlerdir." vurgusu yapıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak açıklama yayımlandı Açıklaması - Son Dakika

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