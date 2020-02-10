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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gerçekleştirilen toplantı sona erdi."
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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