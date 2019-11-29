Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye IMO Konsey üyeliğine seçildi"
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye IMO Konsey üyeliğine seçildi' - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye IMO Konsey üyeliğine seçildi"

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimleri, Londra'da gerçekleştirilmekte olan IMO 31. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde 29 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu seçimlerde yeniden aday olan ülkemiz Konsey üyeliğine tekrar seçilmiştir. Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından itibaren iki yılda bir yapılan bütün Konsey seçimlerinde üyeliğe seçilmiştir. 29 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerde de müspet bir netice alınması, BM'nin deniz emniyeti-güvenliği ve deniz çevresinin korunması gibi teknik denizcilik konularındaki uzmanlık kuruluşu olan IMO'nun yürütme organı olan Konsey'deki güçlü konumumuzu pekiştirmiştir. Ülkemiz, IMO Konsey üyeliği çerçevesinde denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına ve bağlı olduğu IMO hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak
"Türkler Geliyor" filminin fragmanı görücüye çıktı TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 04:40:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye IMO Konsey üyeliğine seçildi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]