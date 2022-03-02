"Türkiye, Kazakistan'ın egemenliği, istikrar ve gönencini desteklemeye devam edecektir" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, " Türkiye, Kazakistan'ın egemenliği, istikrar ve gönencini gerek ikili ilişkilerimiz, gerek başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere bölgesel ve uluslararası örgütler bünyesinde desteklemeye devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin Kazakistan'ın 16 Aralık 1991 tarihinde ilan ettiği bağımsızlığını aynı gün tanıyan ilk ülke olduğu belirtilen açıklamada, "Kazakistan, 30 yıl gibi kısa bir zaman diliminde ortak geçmişimizi de teşkil eden köklü tarihinden ve derin devlet geleneğinden aldığı güçle büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirmiş, uluslararası toplumun saygın ve sorumlu bir üyesi olarak dünya sahnesinde hak ettiği yeri almıştır. Aradan geçen 30 yıl zarfında akdettiğimiz pek çok anlaşma ve belge sayesinde ilişkilerimiz ve gerek ikili, gerek çok taraflı düzlemde sahip olduğumuz kapsamlı işbirliği ağımız güçlü bir ahdi zemine kavuşmuştur. Türkiye, Kazakistan'ın egemenliği, istikrar ve gönencini gerek ikili ilişkilerimiz, gerek başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere bölgesel ve uluslararası örgütler bünyesinde desteklemeye devam edecektir. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30'uncu yıldönümünü kutladığımız bu mutlu günde kardeş Kazak halkına en iyi dileklerimizi sunuyor, halklarımızın refah ve esenliği için işbirliğimizi her

alanda daha da geliştirme irademizi bir kez daha teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Mevlüt İşli/ İHA)