Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı: " Kırgız Cumhuriyeti'nde düzenlenen Parlamento seçimlerinin huzur ve barış...
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu aktardı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu aktardı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Kırgız Cumhuriyeti'nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Parlamento seçimlerinin sonucunun dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerin ardından kurulacak Hükümetin, stratejik ortağımız Kırgızistan'la ikili ilişkilerimizin ve her alandaki işbirliğimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" denildi. - ANKARA
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 23:51 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı: ' Kırgız Cumhuriyeti'nde düzenlenen Parlamento seçimlerinin huzur ve barış... - Son Dakika
Son Dakika Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı Kasımpaşa yenilgisi sonrası Fatih Terim'den tepki: Ekonominin kötü gidişatını da bana bağlayabilirler Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi