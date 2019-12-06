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Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Libya sınırını gösteren yeni anlaşmanın haritasını paylaştı
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Doğu Akdeniz’de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyen haritanın detaylarını paylaştı. Haritaya göre Yunanistan’ın Girit Adası’nın güneydoğusunda Türkiye ile Libya arasında 18.6 mil (29.9 km) uzunluğunda bir deniz sınırı öngörülüyor
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:28
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