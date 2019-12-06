Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Libya sınırını gösteren yeni anlaşmanın haritasını paylaştı
Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Libya sınırını gösteren yeni anlaşmanın haritasını paylaştı - Son Dakika Dünya

Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Libya sınırını gösteren yeni anlaşmanın haritasını paylaştı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Doğu Akdeniz’de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyen haritanın detaylarını paylaştı. Haritaya göre Yunanistan’ın Girit Adası’nın güneydoğusunda Türkiye ile Libya arasında 18.6 mil (29.9 km) uzunluğunda bir deniz sınırı öngörülüyor

Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Libya sınırını gösteren yeni anlaşmanın haritasını paylaştı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyen haritanın detaylarını paylaştı.


Haritaya göre Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneydoğusunda Türkiye ile Libya arasında 18.6 mil (29.9 km) uzunluğunda bir deniz sınırı öngörülüyor. Söz konusu anlaşma sonrası Yunanistan Libya'ya nota vermiş, Avrupa Birliği ise acil belge isteyerek Ankara'dan konuyu açıklamasını istemişti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:28 
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