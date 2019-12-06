Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Libya sınırını gösteren yeni anlaşmanın haritasını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyen haritanın detaylarını paylaştı.



Haritaya göre Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneydoğusunda Türkiye ile Libya arasında 18.6 mil (29.9 km) uzunluğunda bir deniz sınırı öngörülüyor. Söz konusu anlaşma sonrası Yunanistan Libya'ya nota vermiş, Avrupa Birliği ise acil belge isteyerek Ankara'dan konuyu açıklamasını istemişti.