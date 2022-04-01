Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Somali'ye desteğini sürdürecektir" - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Somali'ye desteğini sürdürecektir"

01.04.2022 17:59
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Somali'ye desteğini sürdürecektir"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasını teminen Somali'ye desteğini sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Türkiye, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasını teminen Somali'ye desteğini sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından Afrika Birliği Somali Misyonunun Yeniden Yapılandırılması Kararına İlişkin 2628 (2022) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı hakkında açıklama yapıldı. Afrika Birliği'nin, Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) olarak yeniden yapılandırılması kararını tasdik eden 2628 (2022) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararının oy birliğiyle kabul edilmesini memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, Afrika Birliği'nin söz konusu BMGK kararının hayata geçirilebilmesini teminen, Somali Federal Cumhuriyeti ile bilistişare yürüttüğü hazırlık ve çabaları takdir ediyoruz. 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren AMISOM, dost ve kardeş Somali Federal Cumhuriyeti'nde terörle mücadeleye ve güvenliğin tesisine yönelik mühim kazanımlar elde etmiştir. Yeniden yapılanacak ATMIS'in, Somali'de ve bölgede kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisi amacıyla Somali güvenlik güçlerinin geliştirilmesine önemli katkıda bulunmasını ve güvenlik sorumluluğunu görev yönergesinde belirtilen sürede Somali makamlarına devredebilmesini ümit ediyoruz. Türkiye, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasını teminen Somali'ye desteğini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

(Mevlüt İşli/ İHA)

YORUMLAR
500
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye, Somali'ye desteğini sürdürecektir' - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:48 Çorum'da yol kenarına atılan soğanları belediye ekipleri imha etti
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 18:16:49. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Somali'ye desteğini sürdürecektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement