Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı en fazla mücadele veren ve en...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı en fazla mücadele veren ve en...

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı en fazla mücadele veren ve en...

2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı en fazla mücadele veren ve en ağır bedeli ödeyen ülkedir.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: " Türkiye, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı en fazla mücadele veren ve en ağır bedeli ödeyen ülkedir. DEAŞ terörüne karşı bir başka terör örgütüyle mücadele etme hatasını ısrarla sürdüren, PYD/YPG'nin DEAŞ'lı tutukluları çıkarları doğrultusunda serbest bırakmasına göz yuman ve kendi vatandaşı olan yabancı terörist savaşçıları dahi geri almaktan kaçınan ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadele konusunda ülkemize ders verme hakkı yoktur." - ANKARA

Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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