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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir

17.11.2021 19:27
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştirDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 41'inci Genel Konferansı'nda gerçekleştirilen seçimlerde, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2021- 2025 dönemi için...

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 41'inci Genel Konferansı'nda gerçekleştirilen seçimlerde, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2021- 2025 dönemi için bir kez daha seçildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, UNESCO 41'inci Genel Konferansı çerçevesinde 17 Kasım 2021 tarihinde seçimler düzenlendiği anımsatılarak, "Türkiye, 2017-2021 döneminde başarıyla yürüttüğü UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2021-2025 dönemi için bir kez daha seçilmiştir. UNESCO'da dokuz üyeli Birinci Seçim Grubunda münhal hale gelen üç üyelikten biri için yeniden adaylığını koyan ülkemiz, UNESCO'ya üye ülkelerin oy kullandığı seçimler sonucunda UNESCO'nun en yüksek düzeydeki icra organında bir dönem daha görev yapmaya hak kazanmıştır" ifadelerine yer verildi."UNESCO'nun amaç ve ideallerini benimseyen ülkemiz, teşkilata tüm seviyelerde aktif desteğini sürdürmenin önemine inanarak, Yürütme Kurulu üyesi sıfatıyla UNESCO'nun faaliyet ve değerlerinin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edecektir" denilen açıklamanın devamında,  Türkiye'nin bir dönem daha UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesinin, hem bir önceki dönemdeki aktif ve başarılı performansın hem de küresel ölçekte eğitim, bilim ve kültürel değerlere katkıların takdir edildiğinin somut bir göstergesi olduğu aktarıldı.

Haber:  ANKARA,


Birleşmiş Milletler, Yürütme Kurulu, Türkiye, Kasım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir - Son Dakika
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