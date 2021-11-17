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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir"

17.11.2021 21:02
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir"

- Dışişleri Bakanlığı, "17 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen seçimlerde Türkiye, 2017-2021 döneminde başarıyla yürüttüğü Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine 2021-2025 dönemi için bir kez daha seçilmiştir" açıklamasını yaptı.

- Dışişleri Bakanlığı, "17 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen seçimlerde Türkiye, 2017-2021 döneminde başarıyla yürüttüğü Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine 2021-2025 dönemi için bir kez daha seçilmiştir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "UNESCO 41. Genel Konferansı çerçevesinde 17 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen seçimlerde Türkiye, 2017-2021 döneminde başarıyla yürüttüğü UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2021-2025 dönemi için bir kez daha seçilmiştir. UNESCO'da dokuz üyeli Birinci Seçim Grubunda münhal hale gelen üç üyelikten biri için yeniden adaylığını koyan ülkemiz, UNESCO'ya üye ülkelerin oy kullandığı seçimler sonucunda UNESCO'nun en yüksek düzeydeki icra organında bir dönem daha görev yapmaya hak kazanmıştır. UNESCO'nun amaç ve ideallerini benimseyen ülkemiz, teşkilata tüm seviyelerde aktif desteğini sürdürmenin önemine inanarak, Yürütme Kurulu üyesi sıfatıyla UNESCO'nun faaliyet ve değerlerinin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edecektir. Türkiye'nin bir dönem daha UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesi, hem bir önceki dönemdeki aktif ve başarılı performansımızın hem de küresel ölçekte eğitim, bilim ve kültürel değerlere katkılarımızın takdir edildiğinin somut bir göstergesini teşkil etmektedir" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir

Dışişleri Bakanlığı, Yürütme Kurulu, Türkiye, Kasım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir" - Son Dakika
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