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Dışişleri Bakanlığı: "Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar dönebilir. Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:44 Kaynak: İHA
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