Dışişleri Bakanlığı: "Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar dönebilir.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar dönebilir." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:44 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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