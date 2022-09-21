Dışişleri Bakanlığı: Rus Kontrolü Altındaki Bölgelerdeki Referandum Girişimlerinden Endişeliyiz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: Rus Kontrolü Altındaki Bölgelerdeki Referandum Girişimlerinden Endişeliyiz

21.09.2022 23:02
Dışişleri Bakanlığı: Rus Kontrolü Altındaki Bölgelerdeki Referandum Girişimlerinden Endişeliyiz

Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız. Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, " Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız. Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerine yönelik referandum girişimlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.

Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.

Bu vesileyle 2014'te Kırım'ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın sözkonusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz."

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Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: Rus Kontrolü Altındaki Bölgelerdeki Referandum Girişimlerinden Endişeliyiz - Son Dakika

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