Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz

24.02.2022 14:23
Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Rusya Federasyonu'nu bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Rusya Federasyonu'nu bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu saldırının Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu, bölgenin ve dünyanın güvenliğine ciddi tehdit teşkil ettiğini belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz - Son Dakika


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