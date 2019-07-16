Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemiz, kendi haklarını ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya devam...
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Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemiz, kendi haklarını ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya devam edecek, bu yöndeki faaliyetlerini daha da artıracaktır"
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:01 Kaynak: AA
: "Ülkemiz, kendi haklarını ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya devam edecek, bu yöndeki faaliyetlerini daha da artıracaktır"
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