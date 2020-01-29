Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır. - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır.

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Şüpheli bulunan bir Çinli yolcu 25 Ocak günü ülkesine geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığımız ülkemize uluslararası girişlerin yapılacağı tüm noktalarda halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:47 Kaynak: İHA
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