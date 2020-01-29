Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır"

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı, ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle, başta Wuhan olmak üzere Hubei eyaletindeki vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin eyaletten tahliyelerini teminen Bakanlığın çalışmalar başlattığı belirtilerek, "Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımız gerekli tüm hazırlıkları yapmıştır. Çin makamlarıyla da yakın temas yürütülmektedir. Bakanlığımız ve Pekin Büyükelçiliğimiz eyaletteki vatandaşlarımızla düzenli temasta olup, vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yapmaktadır. Bakanlığımız ayrıca, 27 Ocak 2020 tarihinde Çin'e yönelik seyahat uyarısında (http://www.mfa.gov.tr/cin-seyahat-uyarisi-hk-27-1-20.tr.mfa) bulunarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'de bulunanların ise başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları, sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Çin makamları, Dünya Sağlık Örgütü, Bakanlığımız ve Çin'deki diplomatik temsilciliklerimizin açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunmuştur" denildi.


Açıklamada, "Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Şüpheli bulunan bir Çinli yolcu 25 Ocak günü ülkesine geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığımız ülkemize uluslararası girişlerin yapılacağı tüm noktalarda halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır" ifadesi kullanıldı. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
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