Dışişleri Bakanlığı: Ülkemizin mülteci politikasında değişiklik yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: Ülkemizin mülteci politikasında değişiklik yok - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: Ülkemizin mülteci politikasında değişiklik yok

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı: Ülkemizin mülteci politikasında değişiklik yok, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'deki göçmen ve sığınmacılara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Aksoy, İdlib'de yaşanan ve yüzbinlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmelerin, Türkiye üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırdığını vurguladı. Aksoy, "Bu gelişmeler, halkımız ve dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir, ülkemizdeki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilemektedir. Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler, Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:10 Kaynak: DHA
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