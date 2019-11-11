Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım...

Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır."

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:50 Kaynak: AA
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