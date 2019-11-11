Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım...
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Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:50 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır."
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