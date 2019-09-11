Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar...
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Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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