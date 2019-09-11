Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar...
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:32 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz"
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