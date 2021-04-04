Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz
04.04.2021 10:35
Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Orta Doğu'da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz." ifadesine yer verildi.
Kral II. Abdullah ve Ürdün hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğin vurgulandığı açıklamada, "Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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