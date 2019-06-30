Dışişleri Bakanlığı: "Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalı"
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından kaçırılan 6 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılmasını istedi.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:15 Kaynak: İHA
, Libya
'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından kaçırılan 6 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılmasını istedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" denildi.
(İHA)
Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın
Son Dakika! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı
İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu!