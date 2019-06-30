Dışişleri Bakanlığı: "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz.
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:04 Kaynak: AA
: "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir."
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