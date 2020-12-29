Dışişleri Bakanlığı, Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 70. yılını kutladı - Son Dakika

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ilk diplomatik ilişki kurduğu ülkeler arasında yer alan Venezuela'da, Karakas Büyükelçiliğine ek olarak, Maracaibo şehrinde Fahri Başkonsolosluğu bulunuyor.

Yıl dönümü vesilesiyle Bakanlığın resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Dost Venezuela ile iş birliğimizi, halklarımızın ortak yararı doğrultusunda her alanda geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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