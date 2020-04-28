Dışişleri Bakanlığı: Yemen'deki gelişmelerden endişe duyuyoruz - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Yemen'deki gelişmelerden endişe duyulduğu, Türkiye'nin, krizin, Birleşmiş Millletler (BM) öncülüğünde kapsayıcı diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara devam edeceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de son günlerde meydana gelen gelişmelerden endişe duyuyoruz. Ülkede son derece vahim boyutlara ulaşmış bulunan insani krize eğilinmesi, koronavirüs salgını nedeniyle daha da aciliyet kazanmıştır. Bu dönemde tüm tarafların, birlik ve dayanışma içinde Yemen halkının acılarının hafifletilmesine çaba göstermelerini, insani ve siyasi krizi daha da derinleştirebilecek ve Yemen'in siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne halel getirebilecek adımlardan kaçınmalarını ve ateşkese riayet etmelerini bekliyoruz. Türkiye, Yemen'deki krizin, BM öncülüğünde kapsayıcı diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara ve insani yardım faaliyetlerine destek vermeye devam edecektir" denildi.

ANKARA, -