Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki saldırıyı kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki saldırıyı kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki saldırıyı kınadı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Husiler tarafından askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin ölmesi, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki saldırıyı kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Husiler tarafından askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin ölmesi, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Tüm tarafların insani krize son verilmesine odaklanması gerektiği Yemen'de gerilimi tırmandıracak ve çatışma ortamını daha da alevlendirecek eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına tam destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

7 il 9 sahada petrol aranması için Bakanlık ruhsat verdi
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Yavuz sondaj gemisi açıklaması Katar, Libya'nın doğusunda petrol üretiminin durdurulmasını şiddetle kınadı Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kanaat önderinin cenazesine 10 bin kişi katıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 20:18:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]