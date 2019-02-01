Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: Yeni Hükümetin Dost ve Kardeş Lübnan Halkına Hayırlı Olmasını Diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Yeni Hükümetin Dost ve Kardeş Lübnan Halkına Hayırlı Olmasını Diliyoruz

39 dakika önce

Lübnan'da, Başbakan Saad Hariri tarafından kurulan yeni Lübnan Hükümeti, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı.

Dışişleri Bakanlığı: Yeni Hükümetin Dost ve Kardeş Lübnan Halkına Hayırlı Olmasını Diliyoruz, System.String[]
Lübnan'da, Başbakan Saad Hariri tarafından kurulan yeni Lübnan Hükümeti, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan'da 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan seçimleri takiben, Başbakan Saad Hariri'nin Lübnan'daki tüm siyasi partilerle gerçekleştirdiği istişareler sonucunda yeni Lübnan Hükümeti'nin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni hükümetin dost ve kardeş Lübnan halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Bu gelişme, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına şüphesiz katkı sağlayacaktır. Lübnan siyasetinin geleneksel uzlaşı ve kapsayıcılık anlayışının, yeni Hükümet döneminde de sürdürülmesi samimi temennimizdir. Lübnan'ın egemenlik ve bağımsızlığı ile güvenlik ve istikrarına bugüne kadar büyük önem atfeden Türkiye, dost ve kardeş Lübnan halkını ve Hükümetini desteklemeyi sürdürecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:48 Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Genç Çifti Öldüresiye Döven Saldırganlar Tutuklandı ABD Başkan Yardımcısı Pence, Venezuela İçin Harekete Geçeceklerini Açıkladı

Kadın ve Çocuklar İçin Özel Oluşturulan Adli Görüşme Odaları, Arka Sokaklar Dizisinde Anlatılacak HDP'li Gültan Kışanak ve DBP'li Sebahat Tuncel'in Cezaları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 00:27:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: Yeni Hükümetin Dost ve Kardeş Lübnan Halkına Hayırlı Olmasını Diliyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]