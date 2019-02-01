Dışişleri Bakanlığı: Yeni Hükümetin Dost ve Kardeş Lübnan Halkına Hayırlı Olmasını Diliyoruz
39 dakika önce
Lübnan'da, Başbakan Saad Hariri tarafından kurulan yeni Lübnan Hükümeti, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı.
Lübnan
'da, Başbakan Saad Hariri tarafından kurulan yeni Lübnan Hükümeti, Türkiye
tarafından memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan'da 6 Mayıs
2018 tarihinde yapılan seçimleri takiben, Başbakan Saad Hariri'nin Lübnan'daki tüm siyasi partilerle gerçekleştirdiği istişareler sonucunda yeni Lübnan Hükümeti'nin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni hükümetin dost ve kardeş Lübnan halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Bu gelişme, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına şüphesiz katkı sağlayacaktır. Lübnan siyasetinin geleneksel uzlaşı ve kapsayıcılık anlayışının, yeni Hükümet döneminde de sürdürülmesi samimi temennimizdir. Lübnan'ın egemenlik ve bağımsızlığı ile güvenlik ve istikrarına bugüne kadar büyük önem atfeden Türkiye, dost ve kardeş Lübnan halkını ve Hükümetini desteklemeyi sürdürecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:48 Kaynak: DHA
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